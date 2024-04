Monopoli vince contro il Messina e si qualifica per i playout

Il Monopoli ha ottenuto la sua quinta vittoria interna nella trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C, prevalendo per 2-1 sul Messina al "Veneziani". La squadra pugliese disputerà ora i playout per evitare la retrocessione.La partita è stata caratterizzata da un primo tempo vivace, con il Monopoli che ha preso il comando grazie a un'autorete di Salvo al 10' e a un gol di Barlocco al 16'. Nel secondo tempo, il Monopoli ha raddoppiato il vantaggio con una rete di Tommasini al 2', ma il Messina è riuscito ad accorciare le distanze grazie a un gol di Luciani di testa all'8'. Nonostante i tentativi del Messina di pareggiare, il Monopoli ha tenuto duro e ha chiuso la partita con il risultato di 2-1 a suo favore.Questa vittoria porta il Monopoli a concludere la fase regolare del torneo al quartultimo posto, con 42 punti. Per evitare la retrocessione in Serie D, il Monopoli affronterà la Virtus Francavilla Fontana nei playout, in due gare. L'andata si disputerà il 12 maggio alla "Nuovarredoarena", mentre il ritorno si terrà il 19 maggio al "Veneziani".Il Monopoli ha dimostrato una buona forma nel finale di stagione e ora dovrà concentrarsi sui playout per assicurarsi la permanenza in Serie C.