Bari perde Rosa Lettini Triggiani docente, scrittrice, attrice e cultrice del dialetto barese

Rosa Lettini e Vittorio Polito

– Bari e la cultura piange per la scomparsa di Rosa Lettini Triggiani (1935-2024), docente di materie letterarie, attrice, scrittrice e cultrice dal dialetto barese.Con il marito, lo scrittore e commediografo Domenico Triggiani (1929- 2005), ha condiviso la passione per le lettere e il teatro, scrivendo a quattro mani i romanzi: “Il virus del passato” (Capone Editore, 1989), “Il giudice Pandis. Un’odissea nel tempo” (Serarcangeli, 1990), “In diretta dall’inferno” (Editrice Tipografica, 2003), “Da Adame ad Andriòtte”, romanzo storico-satirico in vernacolo barese (Schena Editore, 2002). In collaborazione con chi scrive aveva poi elaborato il volumetto “Pregáme a la barése - Preghiamo in dialetto barese” (Levante, 2012), le comuni preghiere del cristiano tradotte nel nostro dialetto.Da ultimo, ha curato con il figlio Nicola Triggiani l’edizione critica di tutte le opere teatrali di D. Triggiani, in lingua e in vernacolo, e l’opera è attualmente in corso di stampa.Attrice di prosa, ha calcato le scene per diversi anni, interpretando numerose opere teatrali in lingua e in dialetto barese, rappresentate in teatri e trasmesse in televisione.Regista del dramma “L’Arciguardiano” di D. Triggiani, aiuto-regista e voce recitante nel musical “Donne al potere” (testo di D. Triggiani, musiche del Maestro I. Civera) - rappresentato in prima assoluta al Teatro Petruzzelli nel 1983 e poi in molti altri teatri -, Lettini, componente del “Gruppo Teatrale Levante”, ha interpretato ruoli da protagonista nella rappresentazione delle commedie di D. Triggiani “Peccati di Provincia”, “Le barise a Venèzie”, “La candìne de Ciànna Ciànne”, “All’àneme de la bonàneme!”, “U madremònie de Cellùzze”, nonché in “Scherzando e sorridendo con Karl Valentin”, elaborazione e regia di Rocco Servodio, direttore del “Teatro Popolare di Bari”.Sin dagli anni ’80, si è interessata allo studio della grafia e pronuncia del dialetto barese. Ha frequentato, dal 2008 al 2012, il “Seminario permanente di studi e di approfondimento sul dialetto barese”, contribuendo alla redazione di regole grammaticali e ortografiche condivise, finalizzate alla realizzazione di una scrittura semplificata e uniforme, per una più agevole lettura e maggiore comprensione della lingua barese.Lettini ha altresì curato la grafia dialettale di poesie, racconti e commedie di vari autori, tra cui “La capasèdde” di Giovanni Panza, pubblicata nel volume “Puglia Mitica”, a cura di Francesco de Martino (Levante 2012), e ha scritto la prefazione di diversi libri, tra cui la silloge in dialetto barese di Gaetano Mele “Parole al vento” (2009), ripubblicata recentemente in italiano (2023).Rosa Lettini Triggiani ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua attività letteraria ed è stata insignita delle onorificenze di Cavaliere (1992) e Ufficiale (1998) dell’Ordine al “Merito della Repubblica Italiana”.Il Giornale di Puglia e chi scrive si associano al grande dolore della famiglia Triggiani, in particolare al prof. Nicola, ordinario di diritto processuale penale, e al prof. Vincenzo, associato di endocrinologia, entrambi dell’Università di Bari, e alla signora Milly per la scomparsa della carissima signora Rosa Lettini.I funerali si svolgeranno lunedì 15 alle ore 15,30 presso la Chiesa di San Ferdinando (Via Sparano) Bari.