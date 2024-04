Bari, presentato alla Libreria Roma l’ultimo libro di Patrizia De Risi

L’Illuminazione con ‘Il Dono’;

L’Esperienza con ‘Racconti di Luce’;

La Rivelazione con ‘Albert et Diamantine’.

Interessante pomeriggio alla Libreria Roma di Bari per la presentazione dell’ultimo libro di Patrizia De Risi “Albert et Diamantine …ritrovandosi” (WIP Edizioni). Ha dialogato con l’autrice Francesca Ravellese con l’introduzione di Stefano Ruocco. Uno dei temi trattati è stata la reincarnazione, il passaggio o la rinascita dell’anima, un certo tempo dopo la morte, in un altro corpo (uomo o animale), riconosciuta da alcune religioni (l’induismo), negata da altre (la religione cattolica e ortodossa). Lascio al lettore la lettura dei testi per ampliare gli argomenti trattati.I temi trattati hanno suscitato l’interesse dei numerosi partecipanti ed uno stimolante dibattito.Patrizia, durante un imprevisto viaggio a Parigi, riceve la visione di una propria vita passata e di una struggente storia d’amore; sullo sfondo la Ville Lumière. È una visione che si impone perentoriamente alla sua attenzione e le fa scoprire una verità inaspettata. Un’immagine dal web, poi, catturerà in maniera insolita l’interesse di Patrizia e sarà quest’immagine a chiarire tutto e a ispirarla.Patrizia De Risi, barese, è soprano e docente di canto. Come Presidente dell’Associazione L’AURORA BLU, ha organizzato eventi culturali e artistici, anche in collaborazione con altre Associazioni artistico musicali. Dal 2017 ha sviluppato la particolare capacità di comunicare con l’Altra Dimensione e per diffondere questa facoltà, nel 2019 ha pubblicato il suo primo racconto, “Il Dono” (WIP), in cui affronta il delicato argomento atto a supportare tutti coloro che hanno subito una grave perdita. Segue, nel 2021, “Racconti di Luce” (WIP) in cui l’autrice, ispirandosi a messaggi medianici ricevuti, espone una raccolta di testimonianze opportunamente romanzate. Sempre nel 2021 ha partecipato con altri autori alla stesura dell’ultimo libro di Claudio Maneri: “Le radici del futuro” (Hermes). Nel 2023, pubblicando “Chantal” (WIP), si scosta dall’abituale tematica, per affrontare il delicato argomento legato alla violenza fisica e psicologica nel mondo femminile, spesso celata socialmente da ipocrite convenzioni.Il volume completa la trilogia dedicata alla presa di coscienza delle capacità medianiche dell’autrice: