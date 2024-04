Bari, sabato 13 aprile concerto di Matthew Lee al Country Devur Club

BARI - Matthew Lee sarà il protagonista della serata di sabato 13 aprile nella sala del Country Devur Club di Bari che a partire dalle ore 21 regalerà uno show ricco di energia e musica. Il musicista originario di Pesaro e famoso in tutto il mondo per il suo eccezionale virtuosismo al pianoforte, che suona con tutto il corpo, sfoggerà il suo grandissimo talento nel dinner show organizzato da Inside Emotions Luxury Events nell’esclusivo club barese durante il tour mondiale del musicista, a ridosso delle date in Francia, Spagna, Svizzera, Europa dell’est. - Matthew Lee sarà il protagonista della serata di sabato 13 aprile nella sala del Country Devur Club di Bari che a partire dalle ore 21 regalerà uno show ricco di energia e musica. Il musicista originario di Pesaro e famoso in tutto il mondo per il suo eccezionale virtuosismo al pianoforte, che suona con tutto il corpo, sfoggerà il suo grandissimo talento nel dinner show organizzato da Inside Emotions Luxury Events nell’esclusivo club barese durante il tour mondiale del musicista, a ridosso delle date in Francia, Spagna, Svizzera, Europa dell’est.





Matteo Orizi, vero nome di Lee, deve lo pseudonimo alla passione per il genere musicale statunitense ereditata dal suo papà che, fin da bambino, gli ha fatto conoscere Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. Mostri sacri della musica che assieme all’eccentricità di Liberace, allo stile di Ray Charles e al fascino senza tempo di Frank Sinatra, compongono la scaletta della serata insieme agli inediti "È tempo d’altri tempi" e “Rock & Love”, oltre a rivisitazioni dei grandi successi italiani per una serata indimenticabile. Una reputazione consolidata grazie ai live che catturano il pubblico impressionato dallo spettacolo coinvolgente e adrenalinico, con esibizioni uniche nel panorama della musica dal vivo.





Il repertorio personale dell’artista, consacrato come nuovo genio del rock’n’roll dalla stampa inglese, conta sette album e tour in tutto il mondo.





La storia di Matthew Lee dimostra talento ed amore innato per la musica sin da bambino, quando decide di frequentare il prestigioso conservatorio G. Rossini di Pesaro, da cui viene però radiato dopo quasi 9 anni, per incompatibilità del suo stile “esuberante” con gli studi classici. Ma proprio quello stile definito “esuberante” diventa la sua cifra stilistica e la sua fortuna. Comincia infatti giovanissimo ad esibirsi dal vivo, e la sua carriera live cresce rapidamente: suona prima in Italia, ma presto comincia ad esibirsi in tutta Europa, e dopo il successo in Inghilterra, dove partecipa a numerosi Festival suonando prima di artisti del calibro di Van Morrison e Tom Jones. Nel 2010, dopo essersi laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Urbino, debutta negli Stati Uniti al “Cincinnati Blues Festival” al fianco di grandi nomi del blues americano. Successivamente il tour lo porta ad esibirsi regolarmente oltre che in Europa anche in Russia, Emirati Arabi, Cina e Africa, con all’attivo oltre 2.000 concerti.





