Bingo: centrato un Superbingo da oltre 28.000 euro nella Sala Farinella a Putignano

ROMA - Weekend da urlo nella sala fortunata di Bingo Farinella a Putignano, in provincia di Bari, dove nello scorso weekend, giusto pochi giorni dall’ultima clamorosa super vincita, si è tornato a brindare per un Superbingo, ovvero un bingo centrato entro le trentotto palline estratte che ha assegnato un premio di 28.376,02 euro. Questa volta è stata baciata dalla fortuna una cinquantaduenne di Alberobello che sovente ama trascorrere con la famiglia un po’ del suo tempo libero insieme ad altri amici e con le rispettive famiglie nella sala di Viale della Conciliazione della cittadina barese nota anche per il suo antichissimo carnevale.Dopo l’urlo di gioia della fortunata signora immediata è arrivata la conferma dello speaker di sala tra gli applausi dei numerosissimi presenti che sono andati anche loro vicinissimi dall’acquistare la fortunata cartella. Riporta l'Agenzia Agimeg.“Sono stati attimi di grande emozione quando ho visto che sulla mia cartella bingo mancava solo un numero, quasi non ci credevo”, ha confessato la signora. “Ho urlato il bingo con gioia appena è stato estratto il numero 90, proprio quello che mancava, un numero a cui sono particolarmente legata e che mi ha portato sempre fortuna. Ed anche questa volta non mi ha tradita. Con questa vincita riuscirò a togliermi qualche piccola soddisfazione per la mia famiglia e per me, e non escludo che possa decidere di fare una bella crociera”. lp/AGIMEG