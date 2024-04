Celebrazione del 163° Anniversario della Fondazione dell’Esercito italiano a Bari: un tributo alla storia e all'impegno

BARI - Il prossimo 3 maggio, l'Esercito Italiano si prepara a commemorare con orgoglio il 163° anniversario della sua fondazione. Da oltre un secolo e mezzo, l'Esercito ha rappresentato un baluardo di difesa e un simbolo di impegno per la Patria, incarnando valori di onore, dovere, professionalità e altruismo.La cerimonia si terrà presso la storica caserma "D. Picca" di Bari, situata in piazza Luigi di Savoia, 44, alle ore 8.45. Un momento solenne in cui sarà posta una corona in onore ai Caduti, sia in tempo di pace che di guerra, presso il monumento dei Caduti, all'interno della suggestiva "Galleria della Memoria". Questo gesto di rispetto e riconoscimento testimonia il sacrificio e la dedizione di coloro che hanno servito il Paese con coraggio e dedizione.Un aspetto particolarmente significativo di questa celebrazione sarà l'apertura eccezionale al pubblico dei rifugi antiaerei della caserma "Picca", recentemente resi fruibili. Sarà un'opportunità unica per i visitatori di immergersi nella storia e di comprendere meglio le sfide e i sacrifici affrontati dalle generazioni passate.All'evento parteciperanno illustri personalità, tra cui il Colonnello Arcangelo Moro e il Generale di Brigata Paolo Sandri, Comandante della Brigata Pinerolo, insieme alle più alte autorità civili, religiose e militari del territorio. Sarà un'occasione per riflettere sul passato glorioso dell'Esercito Italiano e guardare con fiducia al suo futuro, sempre al servizio della Nazione e dei suoi cittadini.