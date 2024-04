Caprarica di Lecce, Daria Paoletta in scena con 'Amore e Psiche' per la rassegna 'Palpito'

CAPRARICA DI LECCE (LE) - Per il sesto appuntamento con "Palpito", rassegna teatrale diretta da Massimo Giordano e organizzata da "Chiari di Luna" per il Comune di Caprarica di Lecce, in scena – venerdì 5 aprile alle 20.45, nella Chiesa del Crocifisso - Daria Paoletta in "Amore e Psiche". - Per il sesto appuntamento con "Palpito", rassegna teatrale diretta da Massimo Giordano e organizzata da "Chiari di Luna" per il Comune di Caprarica di Lecce, in scena – venerdì 5 aprile alle 20.45, nella Chiesa del Crocifisso - Daria Paoletta in "Amore e Psiche".





Una storia che racconta un amore travagliato e ostacolato dalla diversità dei due amati: Amore è un dio, mentre Psiche è una mortale, ma bella come una dea. Una saga di personaggi che dividono l'Olimpo dalla Terra, le divinità dai mortali, per scoprire che non c'è poi tanta differenza: gli uni assomigliano agli altri. Daria Paoletta riscrive il mito di Amore e Psiche, adattando la narrazione al mestiere dell'attore. Una scena nuda che prende vita attraverso la forza del linguaggio vocale e corporeo, tali da creare ambientazioni e condividere suggestioni. Il tentativo è di condurre il pubblico in un mondo immaginifico e, attraverso l'arte teatrale, ritrovare se stessi.