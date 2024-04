Emiliano e Palese al confronto con i nuovi medici specializzandi dell'Università di Bari: 'La Puglia pronta ad investire ulteriormente'

BARI - Nell'Aula Magna "G. De Benedictis" della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, hanno accolto questa mattina i 300 nuovi medici in formazione iscritti al primo anno delle Scuole di specializzazione di area medica."Questo rappresenta un momento cruciale sia per loro che per la Regione Puglia," ha dichiarato Emiliano, sottolineando il contributo finanziario della Regione alle borse di specializzazione. Ha espresso l'auspicio che aumentino gli specializzandi in Medicina d'urgenza e Pronto Soccorso, nonché in Anestesia e Rianimazione. Ha ribadito l'importanza di garantire ai giovani medici un sistema che li sostenga nel loro lavoro.Emiliano ha evidenziato gli sforzi della Regione nel finanziare le Facoltà di Medicina di Taranto e Lecce, oltre all'università privata LUM, con l'obiettivo di attrarre e trattenere talenti in Puglia. Ha assicurato che la Regione è pronta ad investire ulteriormente nelle scuole di specializzazione, al fine di attrarre medici da altre regioni.Palese ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra Regione e Università per potenziare le professioni sanitarie, in particolare per i medici. Ha enfatizzato il ruolo fondamentale dei nuovi specializzandi per la regione, evidenziando l'impegno della Regione nel finanziare le borse di studio.Il rettore dell’Università di Bari, Stefano Bronzini, ha espresso la speranza che la Puglia diventi sempre più attrattiva per i giovani, sottolineando l'impegno dell'Università nel creare opportunità di lavoro. Ha annunciato l'apertura di bandi per finanziare imprese territoriali, con l'obiettivo di trattenere i talenti nella regione.Il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce, ha sottolineato l'importanza del percorso formativo degli specializzandi e si è detto fiducioso che possano scegliere di rimanere nella regione anche dopo la formazione.Alla cerimonia hanno preso parte anche il presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, prof. Alessandro Dell’Erba, il direttore del Dipartimento della Promozione della Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, e il rappresentante dei Medici in formazione, Carlo De Matteis.