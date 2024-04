Cerignola trionfa contro il Giugliano e si qualifica per i playoff

- Il Cerignola ha ottenuto la sua ottava vittoria interna nella trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C, imponendosi per 3-0 sul Giugliano al "Monterisi". Grazie a questa vittoria, il Cerignola si è qualificato per i playoff per la promozione in Serie B.La partita è stata dominata dal Cerignola fin dai primi minuti, con gli "ofantini" che hanno preso il comando grazie a un gol di D'Andrea di testa al 3'. Il Cerignola ha raddoppiato il vantaggio al 21' con un altro gol di D'Andrea su assist di Bianchini, per poi portarsi sul 3-0 al 29' con una rete su rigore trasformato da Capomaggio dopo un fallo di mano di Menna.Nel secondo tempo, il Cerignola ha continuato a dominare, con Vuthaj che è andato vicino al quarto gol al 16'. Nel finale, il Giugliano ha avuto l'opportunità di segnare su rigore, ma il portiere Barosi ha parato il tiro di Salvemini al 91', confermando la vittoria per 3-0 del Cerignola.Con questa vittoria, il Cerignola ha concluso la fase regolare del campionato al settimo posto, insieme al Giugliano, con 53 punti. Nel primo turno dei playoff, il Cerignola affronterà di nuovo il Giugliano sabato 4 maggio al "Monterisi".Il Cerignola ha dimostrato una grande determinazione e ora si prepara ad affrontare la sfida dei playoff con l'obiettivo di raggiungere la Serie B.