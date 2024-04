L’alberghiero 'Modugno' di Polignano a Mare conquista la finale nazionale del Cooking Quiz

POLIGNANO A MARE - L'Istituto Alberghiero "Modugno" di Polignano a Mare ha raggiunto la finale nazionale del Cooking Quiz, una competizione che unisce formazione e divertimento per gli studenti degli istituti alberghieri italiani. La finale si terrà il 22 maggio a Roma, dove due classi si sfideranno per la vittoria.Il Cooking Quiz, ideato da Plan Edizioni e Peaktime, mira a coinvolgere i futuri professionisti del settore alberghiero su temi cruciali come la corretta alimentazione, la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali e la lotta allo spreco alimentare. Il progetto prevede lezioni condotte da esperti del settore, tra cui chef/docenti di F.I.C. Federazione Italiana Cuochi, ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, e A.I.S. Associazione Italiana Sommelier.Durante le lezioni, gli studenti hanno avuto l'opportunità di approfondire tematiche legate alla cucina e al servizio del vino, arricchendo così le proprie conoscenze. Grazie alla loro preparazione, le classi 4A ind. Enogastronomia e 4B ind. Sala-vendita hanno ottenuto il pass per la finalissima nazionale.Il Cooking Quiz promuove anche la sensibilizzazione sul corretto riciclo degli imballaggi utilizzati in cucina, con la collaborazione dei Consorzi Nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi. Grazie a questa iniziativa, si promuove un notevole risparmio di materia ed energia, posizionando l'Italia come un esempio virtuoso a livello globale.L'evento è organizzato da PLAN Edizioni e coordinato da PEAKTIME, con il supporto del Comitato Scientifico composto da F.I.C., ALMA e A.I.S. Il Cooking Quiz vede anche la partecipazione di importanti partner che mettono a disposizione prodotti e attrezzature per i laboratori, contribuendo così alla formazione dei ragazzi.La finale nazionale, che si svolgerà al Teatro Olimpico di Roma, rappresenta un momento di confronto e crescita per gli studenti coinvolti, che avranno l'opportunità di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il percorso didattico del Cooking Quiz.