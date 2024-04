Commemorato il 79° Anniversario dell'Esplosione della 'Charles Henderson' a Bari

BARI - Oggi, presso la banchina n. 14 del Terminal crociere del Porto di Bari, si è tenuta la cerimonia commemorativa del 79° anniversario dell'esplosione della nave statunitense "Charles Henderson".Il 9 aprile 1945, alle ore 11.57, pochi giorni prima della conclusione della seconda guerra mondiale, avvenne un'esplosione improvvisa nel porto di Bari. La nave "Charles Henderson", trasportante un carico di bombe e materiale bellico, esplose per cause mai pienamente accertate. I frammenti della nave furono proiettati in un raggio di diversi chilometri, causando danni agli edifici circostanti. I vetri delle abitazioni, anche a notevole distanza dal porto, andarono in frantumi. Questa tragedia portò alla perdita di centinaia di vite umane, tra militari e civili, lasciando dietro di sé distruzione e dolore.La cerimonia commemorativa è stata organizzata dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia di Bari, dall'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale e dalla Capitaneria di Porto di Bari. Alla cerimonia ha partecipato in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Bari l'Assessora allo Sviluppo Economico Carla Palone.L'evento ha offerto l'opportunità di ricordare le vittime di questa tragedia, onorare il loro sacrificio e mantenere viva la memoria di un avvenimento che ha segnato profondamente la storia della città di Bari e della sua comunità. (