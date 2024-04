Biagio Izzo porta 'Balcone a tre piazze' al Teatro Orfeo di Taranto

TARANTO - Il divertimento è garantito con Biagio Izzo e il suo spettacolo "Balcone a tre piazze", in scena martedì 9 aprile alle ore 21 presso il Teatro Orfeo di Taranto.Nel cuore di Napoli, proprio in anticipo sulla vigilia di Natale, una burrasca improvvisa interrompe tutti i collegamenti con il resto del Paese. Alfredo, interpretato da Biagio Izzo, è costretto a rimanere a casa da solo, rinunciando a un viaggio che sperava di fare con la moglie per riallacciare il loro rapporto. Tuttavia, la sua serata tranquilla viene interrotta quando un uomo, Riccardo, chiede di essere fatto entrare sul suo balcone, essendo l'amante della vicina di casa. Da qui, una serie di equivoci e situazioni comiche si susseguono, coinvolgendo anche altri personaggi come Elis, la giovane moglie venezuelana del vicino Michele, e persino un rapinatore di nome Ciro.Lo spettacolo, ideato da Mirko Setaro e Francesco Velonà, vede la partecipazione di un cast eccezionale, tra cui Mario Porfito, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale, Ciro Pauciullo e la regia di Pino L'Abbate.Biagio Izzo, noto attore comico, cabarettista e conduttore televisivo italiano, ha fatto ridere il pubblico in numerose occasioni, sia sul grande schermo che in televisione. Conosciuto anche per i suoi ruoli nei film natalizi come "Body Guards - Guardie del corpo" e "Natale sul Nilo", Izzo è diventato un punto di riferimento nel panorama dell'intrattenimento italiano.Lo spettacolo "Balcone a tre piazze" è uno degli eventi imperdibili della stagione 2023/2024 del Teatro Orfeo di Taranto, che ha visto il patrocinio e il sostegno della Regione Puglia, del Comune di Taranto e di altri importanti partner come Programma Sviluppo, Teleperformance Italia e Immobiliare De Bartolomeo.Per informazioni su abbonamenti e biglietti, è possibile contattare il Teatro Orfeo al numero 099 4533590 o al 3290779521, oppure acquistare online su 2Tickets e TicketOne. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito web del teatro: www.teatrorfeo.it , oppure via email all'indirizzo info@teatrorfeo.it.