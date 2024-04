Danza a Bari: presentata la Rassegna DAB 24 - DanzaABariSPRING

BARI - Il Comune di Bari, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, presenta la tanto attesa rassegna di danza contemporanea, DAB 24 - DanzaABariSPRING. Quest'anno l'evento si svolgerà dal 18 aprile al 23 maggio, per poi riprendere nella versione FALL il 5 novembre. L'evento promette di offrire spettacoli di alto livello e coinvolgere il pubblico in una serie di emozionanti performance.La conferenza stampa di presentazione dell'intero cartellone si terrà mercoledì 10 aprile alle 12 presso la Sala Giunta del Palazzo di Città di Bari. Durante l'evento verranno illustrati i temi principali della rassegna, i dettagli del contest del Premio danza al Piccinni e le iniziative legate alle nuove strategie di accessibilità e inclusività degli spettacoli di danza in città.Il programma di DAB 24 si aprirà giovedì 18 aprile con una doppia coreografia nel contesto del progetto RIC.CI, ReconstructionItalian Contemporary Choreography anni ’80 e ’90, ideato da Marinella Guatterini. Si tratta del riallestimento di due spettacoli significativi degli anni '80 di Marianna Troise: "Fragili film /Solo agli specchi", con musiche originali di Daniele Sepe e interpretato da Maria Avolio, Mariapia Capasso, Sara Foglia, e Ludovica Zoina.Il giorno successivo, venerdì 19 aprile, sarà la volta del Balletto Teatro di Torino con lo spettacolo "Faun*", ideato e coreografato da Mauro de Candia. L'opera, con i danzatori e le danzatrici Nadja Guesewell, Luca Tomasoni, Noa Van Tichel, e Luis Agorreta, promette di catturare l'attenzione del pubblico con la sua intensità e grazia.Il 23 aprile sarà dedicato al contest della seconda edizione del Premio danza al Piccinni, con esibizioni delle scuole di danza dell'area metropolitana di Bari. La serata vedrà una competente commissione artistica selezionare i vincitori che si esibiranno sul palcoscenico del Piccinni il 2 novembre prossimo.Gli altri due momenti della rassegna sono previsti a maggio. Il 22 sarà l'esclusiva nazionale di Equilibrio Dinamico Ensemble & la compagine inglese Verve, mentre il 23 maggio sarà la volta della produzione di Nina ETS, "Sulla nostra pelle|cinque gesti per il futuro", concept del coreografo pugliese Davide Valrosso.Per prenotazioni è possibile contattare telefonicamente al numero 389.2389142 o via mail all'indirizzo prenotazionidab@gmail.com. La danza contemporanea a Bari promette di offrire un'esperienza unica e coinvolgente per tutti gli appassionati dell'arte del movimento.