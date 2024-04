Eccellenza Puglia: i verdetti della stagione regolare

- Si è conclusa con le gare giocate nel pomeriggio di domenica 14 aprile 2024 la stagione regolare del Campionato di Eccellenza Pugliese.Ecco tutti i verdetti, con un occhio particolare ai playoff e ai playout che animeranno l'ultima parte del primo campionato dilettantistico regionale.. Per i playoff, sarà spareggio tra Bisceglie e Molfetta. La vincente affronterà l'Ugento per la promozione in Serie D. Il tabellone dei playout, invece, è composto da Nuova Spinazzola- Real Siti e da Foggia Incedit-San Marco. Retrocedono in Promozione, Virtus Mola, Borgorosso Molfetta, Molfetta Sportiva e San Severo.. In questo raggruppamento, vinto dall'Ugento che accede direttamente alla finalissima playoff, Virtus Matino-Novoli sarà l'unico playout. Dopo il ritiro dell'Ostuni dal campionato, Città di Otranto, Toma Maglie, Mesagne e San Pietro Vernotico retrocedono in Promozione.Per le date e gli orari di svolgimento dei playoff e dei playoff, si dovrà attendere il calendario che sarà pubblicato sul Comunicato settimanale del Comitato regionale della Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nel pomeriggio di giovedì 18 aprile 2024.