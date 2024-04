Esenzioni ticket per reddito: chiarimenti dall'ASL di Bari

BARI – In merito alle richieste di esenzioni ticket per reddito scadute il 31 marzo, l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Bari fornisce importanti precisazioni al fine di garantire un'efficace gestione delle pratiche da parte degli utenti.Nel corso del pomeriggio odierno, sono state elaborate e gestite quasi 900 richieste presso le sedi del distretto unico di Bari, situate a Japigia, in via Fani e in via Federico Vecchio. Al fine di evitare disagi e rispondere alla domanda da parte di numerosi utenti, l'azienda sanitaria ha potenziato il servizio nei giorni precedenti, istituendo un calendario di aperture dedicate. Questo calendario, che include specifiche giornate e fasce orarie, è consultabile sul portale aziendale al seguente link: https://bit.ly/3xiYOkx Inoltre, è stata introdotta una nuova modalità organizzativa che consente ai cittadini di lasciare le proprie istanze agli sportellisti insieme a un numero di telefono personale. Ciò permette agli operatori di gestire le pratiche in back office senza generare inutili attese.Si ricorda ai cittadini di verificare se la propria esenzione è stata rinnovata automaticamente attraverso il portale Puglia Salute: https://bit.ly/3TKVkip . Si consiglia inoltre di rispettare gli orari di apertura e di accesso agli sportelli, tenendo conto delle diverse giornate messe a disposizione. Si invita a prediligere la modalità online, che consente di rinnovare le esenzioni in pochi minuti. Tutte le informazioni necessarie sono disponibili consultando il portale della Salute nella pagina dedicata: https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/esenzioneredditov