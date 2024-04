Ucraina, Stoltenberg: 'Aumentare il supporto all'Ucraina, stanno terminando le munizioni'

"Oggi abbiamo affrontato la preparazione del summit di luglio, partendo dall'Ucraina", ha dichiarato il segretario generale Nato Jens Stoltenberg. "Questo è un momento decisivo. Gli ucraini non sono a corto di coraggio, stanno terminando le munizioni. Dobbiamo aumentare subito il nostro supporto e far sì che sia durevole"."La Russia si sta preparando a mobilitare altri 300mila soldati entro il primo giugno" da inviare in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una conferenza stampa congiunta con il suo omologo finlandese Alexander Stubb a Kiev.La Russia scoverà e punirà gli sponsor che stanno dietro all'attacco terroristico al Crocus City Hall. L'avvertimento viene dal presidente Vladimir Putin, che torna quindi ad affermare la necessità di andare oltre gli esecutori materiali, già riconosciuti come "estremisti islamici", per arrivare ai "beneficiari di quel crimine". Una tesi già avanzata nei giorni successivi all'attentato, costato 144 morti e rivendicato dall'Isis. Ma per il quale il capo del Cremlino ha evocato una responsabilità di Kiev.