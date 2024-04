Ex Regionale 8: fissata l'assemblea dei sindaci

TARANTO - “Appare quantomai singolare la tempistica con cui il consigliere del Presidente della Regione Puglia, Cosimo Borraccino, esterni la sua preoccupazione accusando l’attuale Amministrazione Provinciale dei ritardi relativi alla realizzazione della “ex Regionale 8”, un’opera viaria di cui si cominciò a parlare oltre 35 anni fa e che, per svariati motivi, non ha mai preso quota a causa di intoppi burocratici e dei rilievi legati all’impatto ambientale.”Replica in questo modo il presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, dopo la sortita dell’esponente del PD su un’infrastruttura che collegherà il capoluogo ionico al punto più estremo del versante orientale del territorio tarantino. Una replica che si registra nell’imminenza dell’assemblea dei Sindaci che, già fissata da alcune settimane, lunedì 8 aprile si occuperà proprio della “Talsano-Avetrana”, identificata anche come “ex Regionale 8”.“Alla luce di quanto sostenuto dal consigliere Borraccino -prosegue il presidente- viene da chiedersi da dove scaturisca la sua sollecitudine nel ricordare (come se non lo sapessimo…) che entro il 31 dicembre del 2024 dovrà essere stipulato il contratto di appalto per l’avvio dei lavori perché altrimenti si perderanno i finanziamenti del Governo. A tal proposito, vale la pena di sottolineare che proprio oggi si è ottenuta dalla Regione la verifica accertata di ottemperanza per il progetto della “Talsano- Avetrana” che consentirà di poter mettere in gara i primi due Lotti dell’opera per i quali c’è già la copertura finanziaria. Adesso toccherà alle Amministrazioni comunali interessate avviare le procedure di esproprio dei terreni su cui si dovrà realizzare l’arteria.”“Se la memoria non inganna, lo stesso Borraccino ha rivestito la carica di consigliere provinciale dal 2005 al 2012, sette anni in cui non pare sia riuscito a smuovere granché in ordine ai lavori per la “ex Regionale 8”. Sette anni che rappresentano un lasso di tempo considerevole rispetto ai 18 mesi di attività dell’attuale Amministrazione Provinciale. Che sin dal suo insediamento, in relazione alle sue competenze, sta dimostrando con i fatti il proprio impegno.”“Dando prova di essere informato male e documentato peggio, il consigliere del Presidente della Regione Puglia parla del “lassismo” manifestato dall’attuale Amministrazione Provinciale quando, invece, avrebbe fatto meglio a tacere tenuto conto del gran lavoro svolto fino ad oggi in relazione a grandi opere viarie che erano “ferme” da tempo. Il secondo Lotto della Tangenziale Sud, ad esempio, altra strada di importanza strategica che, con la realizzazione del terzo Lotto, farà da congiunzione proprio con la “ex Regionale 8”, è stato quasi ultimato tanto che la sua consegna è prevista entro il mese di maggio. La bretella di collegamento con l’aeroporto “Taranto-Grottaglie” è stata finalmente realizzata ed in attesa del collaudo definitivo e questo dopo che l’attuale Amministrazione Provinciale ha impresso al progetto quell’accelerazione che in precedenza era sempre stata rinviata. Poi, vanno ricordati tutti gli interventi programmati ed attuati per migliorare la rete viaria della provincia e la stipula del contratto con una società che, oltre ad effettuare servizi di pronto intervento e manutenzione del piano viabile dopo incidenti, sta provvedendo a raccogliere rifiuti e materiale abbandonato sui cigli delle strade. Potrei continuare con le opere avviate e concluse in materia di edilizia scolastica, ma rischierei di sconfessare in maniera ancor più plateale il consigliere Borraccino sul presunto “lassismo” da parte dell’attuale Amministrazione.”“A questo punto -ha concluso il presidente Melucci- all’esponente del PD andrebbe formulato un ultimo suggerimento: cambi il suo informatore o lo doti di occhiali migliori perché ipotizzando la mia scarsa presenza nella sede dell’Ente Provincia non ha fatto altro che allungare la lista delle sue “brutte figure” fin qui collezionate. Infine, non ci sembra sia troppo pretendere che, alla luce del suo incarico retribuito con soldi pubblici, il consigliere Borraccino ci faccia conoscere cosa sta producendo per Taranto, magari aggiornandoci sull’ospedale “San Cataldo”, su quando potranno partire i voli di linea per passeggeri dall’Aeroporto “Taranto-Grottaglie” e, restando in tema di “Talasano-Avetrana”, sul suo impegno in Regione per fare in modo che ci sia la copertura finanziaria anche per gli altri due Lotti dell’opera.”