NUNC: la favola filosofica che chiude la stagione famiglie al Teatro Kismet di Bari

BARI– Si conclude domenica prossima la tanto acclamata Stagione Famiglie a teatro presso il Teatro Kismet di Bari, e lo fa con un'opera che promette di incantare e stimolare riflessioni profonde. Alle ore 18, sarà in scena "Nunc", produzione del Teatro Metastasio di Prato, consigliata per un pubblico a partire dai 5 anni.Questo spettacolo, vincitore del prestigioso Premio Scenario Infanzia nel 2022, si propone come un manifesto per invitare il pubblico a riflettere sul concetto di presente e sulla sua relazione con il futuro. "Nunc" affronta tematiche universali, mostrando come vivere unicamente nel momento presente possa comportare una sorta di egoismo e incapacità di proiettarsi verso un futuro sostenibile. Come dichiarato dal Teatro Metastasio di Prato: "Le azioni di oggi riverberano su ciò che sarà domani. Tutte, dalla più piccola alla più grande".Lo spettacolo, frutto di una creazione collettiva, vede sul palcoscenico talentuosi interpreti quali Agata Garbuio, Claudia Manuelli, Irene Silvestri e Paolo Tosin, quest'ultimo anche autore delle sonorità e delle musiche originali dello spettacolo, il tutto sotto la sapiente direzione di Claudio Colombo.Ma le sorprese non finiscono con l'inizio dello spettacolo. A partire dalle 17, nel foyer del Teatro Kismet, sarà possibile scatenare la creatività attraverso gli Art Lab, un'occasione unica per il pubblico di immergersi ancora di più nell'atmosfera magica della giornata.La Stagione 'Famiglie a teatro' del Teatro Kismet, curata da Teresa Ludovico per Teatri di Bari, è resa possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.I biglietti per questa straordinaria occasione partono da soli 8 euro e sono disponibili presso il botteghino del Teatro Kismet (situato in strada San Giorgio martire 22F, Bari) o online tramite il circuito Vivaticket. Inoltre, per i possessori della Ki(d)smet card, il biglietto sarà disponibile a metà prezzo. Il botteghino è aperto dal martedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19, e due ore prima dell'inizio dello spettacolo.Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il botteghino del Teatro Kismet al numero 335 805 22 11. Tutti i dettagli sulla Stagione sono disponibili sul sito www.teatridibari.it