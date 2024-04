Trinitapoli: approvato nuovo progetto per la realizzazione pista di atletica di Via Mare

- È stato approvato un nuovo progetto per la realizzazione di una pista di atletica presso il campo sportivo di via Mare a Trinitapoli. Questo progetto sarà finanziato completamente con risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Interno per i comuni soggetti a scioglimento per infiltrazioni mafiose, per un totale di centottantamila euro. L'obiettivo è quello di ripristinare e rendere pienamente funzionale l'infrastruttura sportiva, che era stata precedentemente abbandonata e solo parzialmente ritinteggiata nel 2019.La Commissione Prefettizia, responsabile dell'approvazione del progetto, ritiene che lo sport sia fondamentale per lo sviluppo psico-fisico degli individui e per impartire importanti lezioni di legalità e rispetto, specialmente ai giovani. La destinazione di parte dei fondi del Ministero dell'Interno per questo progetto è vista come un investimento nell'educazione e nella formazione dei cittadini del futuro, promuovendo valori civici e una convivenza pacifica.La soddisfazione per questa iniziativa è stata espressa anche dal fiduciario del CONI, Giuseppe Acquafredda, che ha sottolineato l'importanza del ripristino della pista di atletica nel campo sportivo di via Mare. Acquafredda ha ringraziato i commissari prefettizi per il loro impegno nel riattivare questa struttura e ha espresso la speranza che possa essere utilizzata da tutti gli sportivi il prima possibile.La realizzazione della pista di atletica, con un programma di lavori di circa cinquanta giorni, contribuirà a completare la riqualificazione complessiva del campo sportivo.