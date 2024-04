Foggia ospiterà un grande evento internazionale nel 2024: una prima storica per la provincia

FOGGIA - La Città di Foggia si prepara ad accogliere un evento di portata internazionale, segnando così una pietra miliare nella sua storia. Per la prima volta, questo prestigioso evento annuale si terrà proprio nel cuore della provincia, puntando i riflettori su Foggia e il territorio circostante. Patrocinato da numerosi enti istituzionali a livello regionale, nazionale e internazionale, l'edizione di quest'anno vede anche il sostegno dell'Amministrazione Comunale di Foggia.L'evento si svolgerà nel suggestivo Teatro Giordano il sabato 23 novembre 2024 e rappresenterà un'occasione unica per promuovere le bellezze e i prodotti del territorio della Capitanata. Ospiterà illustri personalità e premierà 15 Eccellenze Pugliesi che hanno portato prestigio all'Italia, alla Puglia e oltre i confini nazionali. Inoltre, artisti pugliesi si esibiranno, valorizzando la ricca tradizione culturale della regione.Parallelamente all'evento principale, si potranno organizzare iniziative collaterali di vario genere, coinvolgendo associazioni ed enti presenti sul territorio. Questo permetterà di amplificare l'impatto dell'evento e coinvolgere un pubblico più vasto, arricchendo l'esperienza complessiva.La presenza di diplomatici, media e autorità nazionali e internazionali, oltre a partner provenienti da Paesi lontani, garantirà una visibilità senza precedenti, sia a livello nazionale che internazionale. Questo offre notevoli opportunità ai partner che vorranno sostenere l'iniziativa attraverso la sponsorizzazione.Il sito web ufficiale dell'evento fornisce tutte le informazioni necessarie, compreso il regolamento per le candidature e il bando per il premio. Le candidature possono essere inviate alla Commissione esaminatrice, insieme a un curriculum vitae aggiornato, tramite email. Le aziende interessate a sponsorizzare l'evento o che desiderano ulteriori informazioni possono contattare direttamente l'organizzazione.Infine, un ringraziamento speciale viene rivolto a tutte le Amministrazioni Comunali che hanno manifestato interesse nell'ospitare l'evento. Grazie al loro sostegno e alla loro partecipazione, l'Edizione 2024 sarà indubbiamente un successo memorabile per la Città di Foggia e per l'intera regione.