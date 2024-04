Francavilla Fontana, in 4 in ospedale dopo bibita fatta in casa

FRANCAVILLA FONTANA - Un tranquillo incontro domenicale a casa di un parente si è trasformato in un incubo per tre giovani e un adulto a Francavilla Fontana. Quella che doveva essere una serata piacevole tra parenti si è trasformata in un dramma quando i quattro hanno accusato sintomi di avvelenamento dopo aver bevuto una bibita fatta in casa.Tra i presenti, due minori sono stati trasportati d'urgenza al Perrino di Brindisi in condizioni critiche, uno addirittura in rianimazione. Fortunatamente, le loro vite non sono più in pericolo, e sono stati spostati nel reparto di Pediatria per ulteriori cure. Gli altri due partecipanti, dopo essere stati sottoposti ai necessari esami medici, sono stati dimessi.L'episodio ha scatenato un'indagine da parte dei carabinieri locali, che hanno sequestrato la bevanda sospetta per ulteriori analisi. La sostanza è stata inviata al centro antiveleni di Bari per determinare la sua composizione e identificare eventuali agenti tossici.Al momento, non sono stati forniti dettagli sulla natura esatta dell'intossicazione o sulle circostanze che hanno portato alla preparazione o al consumo della bibita in questione. Tuttavia, le autorità stanno lavorando per chiarire la situazione e garantire che vengano adottate misure preventive per evitare che simili incidenti accadano in futuro.