Ginosa: ricerche in corso per Zinta Ramona, donna di 39 anni scomparsa da martedì

facebook

GINOSA - La città di Ginosa è in apprensione per la scomparsa di Zinta Ramona, una donna di 39 anni di nazionalità lettone di cui non si hanno più notizie da martedì 2 aprile.L'ultima volta è stata vista intorno alle 19:00 alla periferia del paese, in zona Pascarella, nella pizzeria dove lavorava come cameriera. La donna è uscita per fumare una sigaretta, ma si è allontanata poco dopo e da allora non si è più saputo nulla di lei.Zinta ha capelli castani e occhi verdi, è alta un metro e 65 e al momento della scomparsa indossava una camicia bianca, un pantalone e un giubbotto scuri.Le ricerche sono scattate subito dopo la denuncia formalizzata ai Carabinieri da parte del figlio. Le operazioni sono coordinate dai Carabinieri e vedono impegnati anche Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, associazioni di volontariato, droni e cani molecolari che stanno setacciando l'area.Il sindaco di Ginosa, Vito Parisi, ha convocato un tavolo di coordinamento tecnico con le forze dell'ordine e le associazioni di protezione civile per concordare ogni attività utile alla ricerca della donna.L'appello del sindaco: "Chiunque abbia visto Ramona Zinta o abbia informazioni utili per il suo ritrovamento, è pregato di contattare immediatamente il 112".La famiglia e la comunità di Ginosa sono in apprensione e sperano che Zinta possa essere ritrovata al più presto sana e salva.