Locali della movida a Giovinazzo sotto attacco: il sindaco Sollecito convoca una conferenza stampa di unità e condanna

GIOVINAZZO - La vivace scena della movida giovanile a Giovinazzo è stata scossa da due episodi di incendi che hanno colpito due locali notturni iconici, Fronte del Porto e Satori, avvenuti a sole 24 ore di distanza l'uno dall'altro. Di fronte a questi atti criminali, il sindaco Michele Sollecito ha annunciato l'organizzazione di una conferenza stampa straordinaria per venerdì 5 aprile alle ore 12:00 presso Palazzo di Città, in Piazza Vittorio Emanuele II.L'incontro vedrà la partecipazione dei proprietari dei locali danneggiati, insieme ai proprietari di tutti gli altri locali della movida giovinazzese, oltre a rappresentanti istituzionali e politici locali, tra cui l'assessore alle Attività Produttive di Giovinazzo, Alfonso Arbore, il presidente del Consiglio comunale, Francesco Cervone, e esponenti di maggioranza e opposizione.Ma non solo: alla conferenza stampa saranno presenti anche figure chiave nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata, come il coordinatore Antiracket di Molfetta, Renato De Scisciolo, il vicepresidente nazionale di Avviso Pubblico - Associazione Enti Locali contro le mafie, Michele Abbaticchio, e il sindaco di Corato e coordinatore metropolitano di Avviso Pubblico, Corrado De Benedictis.Il sindaco Sollecito ha espresso ferma condanna verso gli atti intimidatori ed estorsivi subiti dai locali della movida, sottolineando l'importanza dell'unità e della collaborazione tra istituzioni, associazioni e imprenditori nella lotta contro la criminalità. "Mentre forze dell'ordine e magistratura conducono le loro indagini", ha dichiarato il sindaco, "noi, istituzioni, associazioni e imprenditori, tutti insieme, facciamo muro e diciamo no a qualsiasi atto intimidatorio ed estorsivo".Sollecito ha inoltre fatto appello alla stampa affinché sia presente all'evento, sottolineando l'importanza del sostegno mediatico in un momento così critico per la comunità giovinazzese. Ha evidenziato l'inaspettata impennata di atti criminali verificatisi recentemente a Bari e provincia, sottolineando l'importanza di restare uniti "al fianco dei sindaci, delle istituzioni e di tutti coloro che ogni giorno combattono la criminalità".L'evento si preannuncia come un momento di grande importanza per la comunità locale, un'occasione per esprimere solidarietà verso gli imprenditori colpiti e per riaffermare la determinazione nel contrastare la criminalità organizzata e garantire la sicurezza di Giovinazzo e dei suoi cittadini.