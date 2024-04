Rapina nell'ufficio postale di Carbonara: paura ma nessun ferito

BARI - Questo pomeriggio, l'ufficio postale di Carbonara è stato teatro di un'azione criminale che ha seminato momenti di paura tra dipendenti e clienti. Due giovani rapinatori hanno compiuto una rapina, generando scompiglio e preoccupazione.Uno dei rapinatori è rimasto davanti agli sportelli indossando un casco e minacciando con una pistola, mentre il suo complice si è spostato dietro gli sportelli alla ricerca di denaro. Fortunatamente, i dipendenti erano provvisti di un sistema di sicurezza che conteneva tutti i soldi nei roller cash, rendendo impossibile per i rapinatori accedere ai fondi principali. Pertanto, i malviventi sono stati costretti a prendere solo le banconote di piccolo taglio, da 5 e 10 euro, che erano posizionate all'esterno.Nonostante la tensione e il panico generato dalla rapina, non si sono registrati feriti tra i presenti, una fortuna considerando la pericolosità della situazione.Immediatamente dopo l'accaduto, sono intervenuti sul posto i Carabinieri, avviando le indagini per identificare e catturare i responsabili di questo atto criminale.