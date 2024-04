Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo: il Palazzo della Presidenza Regionale in Puglia si illumina di blu

BARI - In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, celebrata il 2 aprile di ogni anno, il Palazzo della Regione Puglia si è illuminato di blu. Questo gesto simbolico è un modo per la Regione Puglia di unirsi alla causa e di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di comprendere e sostenere le persone con autismo.La Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo è stata istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di promuovere la piena partecipazione delle persone con autismo alla società e di garantire loro le stesse opportunità degli altri individui.L'iniziativa di illuminare il Palazzo della Presidenza Regionale di blu è un segno tangibile dell'impegno della Regione Puglia nel sostenere e valorizzare le persone con autismo e le loro famiglie. Attraverso questa azione, si vuole trasmettere un messaggio di inclusione, accettazione e solidarietà verso chi vive con questa condizione.La luce blu che avvolge il Palazzo della Regione Puglia rappresenta anche una speranza di maggiore comprensione e supporto per le persone con autismo, così come un impegno concreto verso politiche e iniziative volte a migliorare la qualità della vita di coloro che sono colpiti da questa condizione.La sensibilizzazione sull'autismo è fondamentale per abbattere i pregiudizi, favorire l'integrazione sociale e promuovere una società più inclusiva e accogliente per tutti. In questo contesto, gesti simbolici come l'illuminazione del Palazzo della Presidenza Regionale di blu assumono un significato profondo e rappresentano un passo importante verso la creazione di una comunità più empatica e solidale.