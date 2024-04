Gli 'Incanti' di Verena a Frascati: viaggio tra immaginazione e realtà

FRASCATI - Il suggestivo spazio espositivo del Museo Tuscolano Scuderie Aldobrandini, situato a Frascati, accoglie dall'13 aprile al 26 aprile la mostra personale "Incanti, viaggio tra immaginazione e realtà" dell'artista Verena D'Alessandro.Con una carriera artistica che spazia per oltre venti anni, Verena D'Alessandro ha focalizzato la sua ricerca pittorica sulla raffigurazione del paesaggio in chiave contemporanea e originale.La mostra, curata da Giorgio Bertozzi e promossa dal Comune di Frascati con la collaborazione dell'Associazione Culturale Neoartgallery, gode del patrocinio della Regione Lazio e del sostegno della Fondazione Franz Ludwig Catel.L'esposizione presenta una quarantina di dipinti ad olio, sia di grande che piccolo formato, alcuni dei quali inediti. Le opere esplorano il suggestivo rapporto tra realtà e immaginazione, spesso caratterizzate da richiami alla fiction cinematografica e letteraria, come se fossero fotogrammi di un racconto, velato di mistero, dove si fondono armoniosamente elementi quotidiani, fantastici e onirici.Tra le opere esposte si possono ammirare scene di strade all'americana che si estendono verso un orizzonte infinito, cieli boreali che incantano con la loro silenziosa grandiosità, o ancora, ville circondate da giardini illuminati da finestre misteriose che lasciano intravedere enigmatiche silhouettes di persone.La mostra offre al pubblico la possibilità di lasciarsi trasportare dalla fantasia, permettendo ai pensieri di vagare e concedersi all'incanto.L'inaugurazione dell'evento si è svolta sabato 13 aprile alle ore 17.30 presso il Museo Tuscolano Scuderie Aldobrandini a Frascati, con la presenza delle autorità locali e una presentazione dell'evento. L'ingresso alla mostra è gratuito e gli orari di visita sono i seguenti: dal martedì al giovedì dalle 15.00 alle 18.00, venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00, con apertura straordinaria anche giovedì 25 aprile.Per ulteriori informazioni è possibile contattare le Scuderie Aldobrandini al numero 0694184407 o visitare il sito web www.scuderiealdobrandini.it