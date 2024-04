Racconto di un’intima connessione umana: 'Tutto su di Noi' di Romana Petri

Di seguito il link d’ascolto: https://podcasters.spotify.com/pod/show/filippo-gigante/episodes/CONNESSIONI--Ospite--ROMANA-PETRI-e2hm0f7/a-ab45b9g

LOCOROTONDO - Nella pittoresca cornice dei vicoli del borgo di Locorotondo, un'atmosfera vibrante di cultura e condivisione ha accolto il terzo appuntamento delle “Avventure Letterarie di Primavera”. Il protagonista della serata è stato il libro "Tutto su di Noi" di Romana Petri, edito da Mondadori e presentato con passione e eloquenza da Nando Cannone.L'evento, orchestrato con maestria dall'associazione "Libri nei Vicoli del Borgo", ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi amanti della letteratura, curiosi di immergersi nelle profondità dei racconti umani tessuti dalla vibrante penna della Petri.La libreria "L'Approdo" ha generosamente messo a disposizione i volumi, offrendo così ai presenti l'opportunità di portare a casa un pezzo di questa esperienza letteraria unica. Il suggestivo scenario de "Il Tre Ruote Ebbro" ha fornito l'ambiente perfetto per un viaggio attraverso le pagine di "Tutto su di Noi".Il romanzo di Romana Petri si distingue per la sua capacità di scavare nell'intimità delle relazioni umane, esplorando le sfumature più sottili dei legami familiari e amorosi. Con uno stile narrativo delicato e coinvolgente, l'autrice ci conduce attraverso un labirinto di emozioni, rivelando segreti, desideri e fragilità.Nando Cannone, con la sua eloquenza e la sua profonda comprensione della materia letteraria, ha saputo cogliere e trasmettere l'anima del romanzo, guidando il pubblico in un viaggio emozionale attraverso le pagine di "Tutto su di Noi”, un libro assolutamente consigliato. Le parole hanno dato vita ai personaggi e alle loro storie, permettendo agli spettatori di immergersi completamente nell'universo narrativo creato da Romana Petri.Durante la presentazione, sono emerse riflessioni appassionate sulla natura umana e sulle dinamiche relazionali tratteggiate nel libro. I presenti hanno condiviso interesse e hanno espresso apprezzamento per la profondità e la sensibilità con cui l'autrice ha affrontato temi universali come l'amore, la perdita e il senso di appartenenza.Al termine dell'evento, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di incontrare l'autrice Romana Petri e di ottenere autografi e dediche sulle proprie copie di "Tutto su di Noi", consolidando così il legame tra lettore e opera.In conclusione, la presentazione del libro "Tutto su di Noi" di Romana Petri è stata un'esperienza indimenticabile, arricchita dalla passione per la letteratura e dall'entusiasmo dei partecipanti. Grazie alla dedizione dell'associazione "Libri nei Vicoli del Borgo", della libreria "L'Approdo" e dell'accogliente location de "Il Tre Ruote Ebbro", Locorotondo ha vissuto una serata magica dedicata alla scoperta e alla condivisione del meraviglioso mondo dei libri.Consiglio inoltre di ascoltare la puntata, dedicata all’autrice, del podcast "CONNESSIONI - Quando le parole uniscono” ascoltabile su Spotify e su tutte le piattaforme dedicate.