Il Lecce pareggia 1-1 contro il Monza al 'Via del Mare'

Nella trentaquattresima giornata di Serie A, il Lecce ha ottenuto il suo sesto pareggio interno della stagione, impattando 1-1 contro il Monza al "Via del Mare". La partita è stata caratterizzata da momenti di grande intensità e azioni da entrambe le squadre.Nel primo tempo, al 18', Bondo del Monza è andato vicino al gol, mentre al 20' Kiriakopoulos ha sfiorato la rete per gli ospiti. Al 21', è stata la volta di Gallo del Lecce di tentare la marcatura, ma senza successo. Al 44', Rafia ha mancato un'ottima occasione per sbloccare il punteggio a favore dei padroni di casa.Nella ripresa, al 3', Krstovic del Lecce ha cercato la rete con un destro che però non è riuscito a inquadrare la porta avversaria. Al 24', lo stesso Krstovic ha tentato con un pallonetto di sinistro da trenta metri, ma senza fortuna. Al 43', Colpani del Monza è andato vicino al gol per la sua squadra.Il Lecce è riuscito a passare in vantaggio al 92' con Krstovic, che ha segnato con una girata al volo di destro da fuori area su assist di testa di Pierotti. Tuttavia, al 96', il Monza è riuscito a pareggiare grazie a un rigore trasformato da Pessina, concessogli per un fallo di mano di Venuti.Con questo risultato, il Lecce si trova al tredicesimo posto in classifica con 36 punti, mentre il Monza è all'undicesimo posto con 44 punti. La sfida è stata combattuta e ha evidenziato il valore e la determinazione di entrambe le squadre nel raggiungere i propri obiettivi in campionato.