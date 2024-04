La Camera dei Rappresentanti Usa approva pacchetto di aiuti per l'Ucraina

La Camera dei Rappresentanti di Washington ha votato a favore del pacchetto denominato "Ukraine Security Supplemental Appropriations Act", che prevede aiuti per un valore complessivo di 60,8 miliardi di dollari destinati all'Ucraina. Il provvedimento è stato approvato con 311 voti a favore contro 112.Questo pacchetto di aiuti rappresenta un sostegno significativo per l'Ucraina in un momento critico della sua storia, mentre il paese affronta un'aggressione militare da parte della Russia.La votazione è avvenuta contemporaneamente alla notizia di un attacco ucraino con droni nella regione russa di Belgorod, che ha provocato la morte di due persone. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha rinnovato il suo appello per l'acquisizione di sistemi di difesa aerea, sottolineando che sono essenziali per proteggere le vite umane.Zelensky ha ribadito l'importanza di ricevere il sostegno internazionale necessario per contrastare l'invasione russa, e gli Stati Uniti hanno risposto annunciando la loro volontà di inviare forniture "immediatamente" se la richiesta di nuovi fondi per aiutare Kiev a respingere l'aggressione russa verrà approvata dalla Camera.