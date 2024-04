Fa accomodare l'allenatore della squadra di basket ai comandi dell'aereo, pilota radiato

La vicenda è venuta alla luce grazie a un video postato dallo stesso allenatore su Instagram: le immagini lo mostrano mentre si mette alla guida dell'aereo, con una voce in sottofondo che giura "su Dio che è proprio lui a pilotare". Sfortuna per tuttti, l'accaduto è venuto a conoscenza della FAA, che ha avviato un'indagine: nel frattempo il video è stato rimosso dall'account. La FAA ha confermato l'indagine ma non ha rilasciato ulteriori dettagli.





La compagnia aerea United ha dichiarato: "Siamo profondamente turbati da ciò che vediamo in quel video, che sembra mostrare una persona non autorizzata nella cabina di pilotaggio ad altitudine di crociera mentre il pilota automatico era attivato. In chiara violazione delle nostre politiche operative e di sicurezza. Abbiamo segnalato l'incidente alla FAA e abbiamo sospeso i piloti dal servizio mentre conducevamo un'indagine."





Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, quello che era partito come un gioco innocente di un tifoso della squadra del cuore che, andando contro le regole, voleva far divertire i presenti, credendo di avere tutto sotto controllo, si poteva trasformare nel giro di pochi minuti nella peggiore delle tragedie.





Un episodio che ricorda l’incidente del 23 ottobre 1994 avvenuto in Siberia conclusosi tragicamente con la caduta dell’aereo, quando il comandante del volo russo Aeroflot 593 diretto a Hong Kong, Jaroslav Kudrinskij, fece entrare i figli in cabina di pilotaggio. Una manovra accidentale del figlio disattiverà il pilota automatico, facendo precipitare l'aereo e uccidendo tutti i suoi occupanti.

La vicenda è venuta alla luce in Canada grazie a un video postato dallo stesso allenatore della squadra di basket su Instagram. La United ha sospeso il pilota che ha permesso allo sportivo di entrare nella cabina di pilotaggio, sedersi al posto di co-pilota e tenere in mano i comandi, durante un volo charter UA-3779 da Denver, CO (USA) a Toronto, ON (Canada), sul Boeing 757-300, targato N73860 con a bordo la squadra di basket dei Colorado Rockies, squadra affiliata al campionato della MLB National League.