La cultura che costruisce il futuro, imprenditori incontrano gli studenti: appuntamento all’alberghiero 'Einaudi' di Canosa

CANOSA DI PUGLIA - Un'occasione imperdibile attende gli studenti domani, lunedì 22 aprile, presso l'auditorium dell'Istituto Alberghiero "Luigi Einaudi" di Canosa di Puglia. L'evento, intitolato "Ri-CostruiAmo il territorio", promette di essere un momento di grande ispirazione e apprendimento per i giovani, con la partecipazione di imprenditori, politici e operatori del settore turistico locale.Organizzato dall'associazione Cooking Solution, il convegno mira a coinvolgere gli studenti del triennio dell'indirizzo alberghiero dell'Istituto "Einaudi" e a offrire loro un'ampia prospettiva sul ruolo della cultura nella rigenerazione e nello sviluppo del territorio. Saranno presenti diversi attori del tessuto imprenditoriale e politico locale, insieme a operatori del settore turistico ed enogastronomico, pronti a condividere le proprie esperienze e competenze.Un ospite d'eccezione darà lustro all'evento: Pierluigi Biondi, sindaco de L'Aquila, capitale italiana della cultura 2026. La presenza di una figura così autorevole è un ulteriore stimolo per gli studenti a cogliere l'importanza della cultura nel plasmare il futuro delle comunità.Moderato dal giornalista gastronomo Sandro Romano, l'incontro si propone di sensibilizzare i giovani sull'importanza dello sviluppo culturale e di fornire loro gli strumenti necessari per contribuire attivamente a tale processo.La giornata inizierà con i saluti del sindaco di Canosa di Puglia, Vito Malcangio, e del dirigente scolastico dell'Istituto, Brigida Maria Caporale, seguiti dalle introduzioni di Saverio Dell'olio, docente referente dell'indirizzo alberghiero, e di Giuseppe Frizzale, vice presidente di Cooking Solution.Tra gli illustri relatori che interverranno durante l'evento, figurano il presidente della Fondazione Archeologica Canosina, Sergio Fontana, il presidente General Fond AGCI Bat, Elisabetta Dell'Olio, il presidente della Proloco di Canosa di Puglia, Elia Marro, e molti altri esperti del settore.L'obiettivo finale è quello di incentivare lo sviluppo culturale e di promuovere una maggiore consapevolezza tra i giovani sul ruolo cruciale che essi possono svolgere nella costruzione di un futuro migliore per la propria comunità e per il territorio nel suo complesso.