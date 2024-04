Trinitapoli, il ritorno del Mareccone della solidarietà con la Cumbagneie di Sbulacchie

Dopo il successo dell'anno scorso durante il periodo pasquale, i canti della tradizione tornano a risuonare a Trinitapoli con lo spettacolo del Mareccone 2024, organizzato dalla Cumbagneie di Sbulacchie. L'appuntamento è fissato per domenica sette aprile con partenza da largo Loreto alle ore 09:45.Ma cosa è esattamente il Mareccone? Si tratta di un testo in rima baciata in vernacolo, particolarmente caro agli abitanti del territorio. I canti, accompagnati da strumenti musicali come mandolini e chitarre, rappresentano un pezzo autentico di tradizione locale. Il gruppo è composto da dieci membri, tra musicisti e cantori, che si esibiscono con passione e dedizione.L'evento è organizzato in collaborazione con la Caritas cittadina e l'associazione locale dei Carabinieri. Come negli anni precedenti, i cantori, accompagnati dai loro strumenti artigianali, quali chitarre, mandolini, catamoni, tamburelli, chiane e triccaballacche, non chiedono una semplice ricompensa, ma hanno una finalità sociale ben precisa: raccogliere viveri e beni di prima necessità per la Caritas.La tradizionale manifestazione attraverserà le vie cittadine del piccolo centro ofantino, portando allegria e tradizione, per poi concludersi con un concerto emozionante in Via Vittorio Veneto. L'iniziativa non solo permette di preservare e valorizzare le antiche tradizioni locali, ma offre anche un'opportunità concreta di solidarietà verso chi è meno fortunato, dimostrando che la musica può essere uno strumento potente per promuovere il bene comune e l'inclusione sociale.