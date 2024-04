Lecce e Roma pareggiano 0-0 al 'Via del Mare'

- Nella trentesima giornata di Serie A, il Lecce ha ottenuto il suo quinto pareggio interno del torneo, impattando 0-0 contro la Roma al "Via del Mare". Nonostante le occasioni create da entrambe le squadre, nessuna è riuscita a trovare la via del gol.Il primo tempo ha visto diverse opportunità da parte di entrambe le squadre. Al 10', Baldanzi della Roma ha tentato una conclusione da fuori area, ma senza successo. Al 14', Krstovic del Lecce è andato vicino al gol, mentre al 18' Gendrey della Roma ha mancato di poco di testa. Al 27', Gallo del Lecce ha sprecato una buona occasione, mentre al 45' Angelino della Roma ha colpito il palo su punizione.Nel secondo tempo, entrambe le squadre hanno continuato a cercare il gol. Al 10', Ramadani del Lecce è stato vicino al vantaggio, mentre al 23' Lukaku della Roma ha sfiorato il gol. Al 40', Sansone del Lecce ha calciato alto da una posizione favorevole, mentre al 93' Oudin dei salentini ha colpito la traversa con un sinistro dal limite dell'area.Con questo risultato, il Lecce si posiziona al tredicesimo posto in classifica con 29 punti, mentre la Roma si trova al quinto posto con 52 punti.Nonostante il pareggio, entrambe le squadre possono trarre qualche spunto positivo dalle occasioni create e continuare a lottare per i propri obiettivi in questa stagione di Serie A.