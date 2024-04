Mesagne, 'Donne Nobel per la letteratura - Progetto Equivalenze': la mostra dal 19 al 29 aprile

- Verrà inaugurata venerdì 19 aprile alle ore 9:00 la mostra dedicata alle donne Nobel per la Letteratura: quarta ed ultima esposizione, organizzata nell'ambito del progetto "Equivalenze", verrà allestita presso la Chiesa di Sant’Anna in piazza Orsini del Balzo e saranno gli studenti delle scuole medie e superiori di Mesagne a visitarla per primi, guidati dalla prof.ssa Ester Rizzo dell' Associazione "Toponomastica Femminile".