'Pinnacoli e Calici - Wine Experience': weekend dedicato al gusto del vino ad Alberobello

ALBEROBELLO - Ad Alberobello, la città dei trulli, si prepara per un evento unico nel suo genere: "Pinnacoli e Calici - Wine Experience", un'appuntamento imperdibile per gli amanti del vino che si svolgerà dal 26 al 28 aprile 2024 presso la suggestiva cornice di Villa Donnaloja. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione per la Promozione e il Turismo di Alberobello, con il patrocinio del Comune di Alberobello e in collaborazione con l'IISS Agrario Alberghiero “Basile Caramia – Gigante” e AIS Puglia – Delegazione Murgia, promette di destagionalizzare gli eventi nella città, offrendo agli ospiti un'esperienza enologica senza precedenti.Durante l'evento, 33 cantine selezionate presenteranno le loro migliori etichette, offrendo ai visitatori l'opportunità di degustare i vini più pregiati della regione e di esplorare il legame profondo tra vino, storia, cultura e natura della Puglia. Tra le cantine partecipanti ci sono nomi prestigiosi come Mano Wine, Albea, Angiuli, Castello Monaci, San Marzano e molti altri.Oltre alle degustazioni, i visitatori potranno godere di una serie di attività e intrattenimenti, tra cui proiezioni artistiche, esibizioni musicali e tanto altro. Ogni serata sarà allietata da live music fino a mezzanotte, rendendo l'esperienza ancora più coinvolgente e memorabile. L'ingresso a tutte le serate sarà libero."Pinnacoli e Calici - Wine Experience" rappresenta un'opportunità unica per immergersi nel mondo del vino e scoprire i segreti e i sapori delle migliori produzioni vinicole della Puglia. Per maggiori informazioni e per rimanere aggiornati sul programma dell'evento, è possibile seguire l'Associazione Pinnacoli su Facebook e Instagram. Non perdete l'occasione di vivere un weekend all'insegna del buon vino e della cultura enogastronomica!