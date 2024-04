Mesagne, Ettore Bassi al Teatro Comunale con la prima nazionale dello spettacolo 'Dio come ti amo'

MESAGNE (BR) - Al Teatro comunale di Mesagne appuntamento con "Dio come ti amo … per uomini che amano le donne", lo spettacolo andrà in scena giovedì 11 aprile a partire dalle ore 21. Ettore Bassi andrà in scena al Teatro comunale con Debora Iannotta e musiche di Lino Pariota. - Al Teatro comunale di Mesagne appuntamento con "Dio come ti amo … per uomini che amano le donne", lo spettacolo andrà in scena giovedì 11 aprile a partire dalle ore 21. Ettore Bassi andrà in scena al Teatro comunale con Debora Iannotta e musiche di Lino Pariota.





La produzione artistica, concepita come un concerto narrato, porta la firma di due talentuosi artisti, Ettore Bassi e Debora Iannotta, che - con la loro sensibilità e maestria - intendono trasmettere al pubblico il valore assoluto dell'Amore e la necessità imprescindibile di rispettare e valorizzare il ruolo della donna nella società contemporanea. Le musiche originali, composte da Lino Pariota, offriranno un'atmosfera unica e coinvolgente, sottolineando i vari aspetti del rapporto tra uomo e donna e ispirando una profonda riflessione sulla bellezza e sulla complessità delle relazioni umane. I brani avvolgono la narrazione in un abbraccio sonoro che amplifica le emozioni e arricchisce l'esperienza teatrale, rendendo "Dio Come Ti Amo" un'opera completa e immersiva.





L'evento, promosso da "Eragon Management", è patrocinato dalla città di Mesagne. Info e prevendite su ciaotickets e al numero 3204509264. Gli attori e Lino Pariota incontreranno il pubblico a partire dalle ore 20, per un momento di confronto sul tema della violenza di genere.