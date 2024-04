Michele Emiliano: la giunta regionale della Puglia non coinvolta nelle vicende politiche e giudiziarie

BARI - Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, ha recentemente commentato le ultime vicende politiche e giudiziarie che hanno coinvolto la regione, sottolineando che la giunta regionale non è interessata da quanto sta accadendo.Durante l'inaugurazione dei nuovi locali della guardia medica a Foggia, Emiliano ha dichiarato: "Non c’è nulla che riguardi la giunta della Regione Puglia, non c’è un’indagine, non c’è un’accusa. Ci sono dei fatti accaduti anche a un assessore, che l’hanno indotto alle dimissioni, ma sono fatti che riguardano lei e il marito e che non hanno nulla a che vedere con l’attività della giunta."Il Presidente ha quindi aggiunto che anche per la giunta di Bari non ci sono accuse riguardanti l’attività amministrativa. Ha riconosciuto che alcuni fatti risalenti al 2019, 2020 e 2021 hanno avuto un forte impatto mediatico, ma ha attribuito questo al fatto che alcune misure eseguite dalla magistratura erano state richieste dalla procura già un anno prima. Ha inoltre elogiato il lavoro della magistratura nonostante la carenza di personale.Emiliano ha infine sottolineato le difficoltà nel sostituire le persone in giunta, citando lo statuto regionale che obbliga il presidente a scegliere gli assessori non da 60 milioni di persone ma da 30 eletti della sua maggioranza, rendendo il processo piuttosto complicato.Il Presidente ha quindi ribadito la volontà di procedere con le sostituzioni necessarie, sottolineando che a Roma potrebbero non essere pienamente consapevoli delle complessità dello scenario regionale.