Nikola Krstovic squalificato: salterà il prossimo match contro l'Empoli

- Il Lecce dovrà fare a meno del suo attaccante montenegrino Nikola Krstovic per il prossimo match di Serie A contro l'Empoli, in programma sabato 13 aprile alle 15 presso lo stadio "Via del Mare". La squalifica di una giornata è stata inflitta a Krstovic a seguito dell'espulsione subita durante l'ultimo match contro il Milan, dove ha colpito con un calcio Chukwueze al 45' del primo tempo. Il Lecce ha perso quella partita per 3-0 sul campo dei rossoneri al "Meazza", nella trentunesima giornata di campionato.La sospensione di Krstovic lo terrà fuori dal campo fino a domenica 21 aprile alle 12:30, quando il Lecce affronterà il Sassuolo al "Mapei Stadium" nella trentatreesima giornata di Serie A. Per il match contro l'Empoli, al posto di Krstovic scenderà in campo Sansone.In questa stagione, Krstovic ha giocato 27 partite con la maglia del Lecce, riuscendo a segnare 5 gol. La sua carriera ha visto esperienze in diverse squadre, tra cui il Zeta Golubovci in Montenegro, la Stella Rossa Belgrado, il Graficar Belgrado e il Dac Dun Streda in Slovacchia.La squalifica di Krstovic rappresenta una perdita significativa per il Lecce, ma la squadra cercherà di affrontare la sfida contro l'Empoli con determinazione e impegno, sperando di ottenere un risultato positivo anche senza il contributo dell'attaccante montenegrino.