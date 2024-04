Mostra di Michele Cassano: 'Se Parigi avesse il mare...'

BARI - Il celebre detto barese "Se Parigi avesse il mare..." diventa il titolo evocativo di una mostra straordinaria curata da Michele Cassano, che si inaugurerà Venerdì 19 Aprile 2024 alle ore 15:00 presso la scuola media San Nicola e il Museo Nicolaiano di Bari.Questa esposizione fotografica porta nel capoluogo pugliese l'affascinante mondo dei pittori impressionisti. Nella scuola, saranno esposti 21 famosi dipinti degli impressionisti e post-impressionisti, fotografati dall'autore al Museo D'Orsay a Parigi. Nel museo, invece, saranno presenti 10 fotografie dell'autore che mostrano alcuni scorci di Bari trasformati al computer in suggestivi dipinti.L'iniziativa, organizzata in occasione del 150° anniversario della nascita del movimento degli impressionisti, è patrocinata dal Primo Municipio del Comune di Bari, dalla Scuola San Nicola, dalla libreria Laterza di Bari, dal Museo Nicolaiano, dal CIF sezione di Bari e da Slow Travels.Alla manifestazione interverranno illustri ospiti, tra cui Antonella Accettura, dirigente scolastico; Lorenzo Leonetti, presidente del I Municipio; Don Angelo Cassano, parroco della parrocchia San Sabino ed ex alunno della scuola; Giuseppe Caccavale, professore di Arti Murali e poetica degli Spazi alla scuola Nazionale Superiore di Parigi; Vito Cassano, consigliere del I Municipio del Comune di Bari; Benedetta Sasanelli, presidente del CIF sezione di Bari; Giuseppina Boccasile, dirigente scolastico; Pasquale Ruggeri, presidente di Slow Travels.La mostra presso la scuola San Nicola, situata nel centro storico di Bari in Largo papa Urbano II, sarà aperta al pubblico tutti i giorni, escluso il sabato e i giorni festivi, dalle ore 8:00 alle 14. Presso il Museo Nicolaiano, sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 18:00.L'esposizione sarà arricchita dai disegni dedicati agli impressionisti realizzati dagli alunni della scuola. Sono invitati anche gli ex professori e gli ex alunni della scuola media.Per ulteriori informazioni è possibile contattare Michele Cassano al numero 3383943185.