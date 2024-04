Vinitaly 2024: La Puglia in mostra a Verona dal 14 al 17 aprile

VERONA - Dal 14 al 17 aprile 2024, Verona ospiterà la 56esima edizione del Vinitaly, la prestigiosa fiera del vino che raduna le eccellenze vitivinicole italiane e internazionali. Tra i partecipanti di spicco ci sarà la Regione Puglia, che presenterà un'ampia rappresentanza di 109 aziende vitivinicole pugliesi nel Padiglione 11 di Veronafiere.L'iniziativa, coordinata e sostenuta dalla Regione Puglia in collaborazione con Unioncamere, si propone di promuovere il settore vitivinicolo pugliese, evidenziando l'attenzione alle nuove tendenze di mercato e la capacità di combinare la cultura enoica con la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e del pescato di qualità delle acque pugliesi.Lo stand istituzionale della Puglia sarà il centro di diverse attività di promozione e valorizzazione. Saranno organizzati convegni e masterclass per discutere le opportunità di miglioramento della viticoltura pugliese, dell'enoturismo e della valorizzazione dei vitigni autoctoni. Sarà inoltre dedicata un'area agli incontri B2B tra buyer e produttori, mentre ogni giorno si svolgeranno quattro appuntamenti con Puglia Slow Bite, show cooking che metteranno in mostra l'eccellenza culinaria della regione, abbinata ai vini pugliesi.Secondo i dati del Dipartimento Agricoltura al 31 luglio 2023, la superficie vitata della Puglia ammonta a 90.369,86 ettari. Con oltre 30.000 operatori e buyer provenienti da 140 paesi, il Vinitaly rappresenta un'importante opportunità per gli operatori vitivinicoli pugliesi di incrementare l'export di vini rossi, bianchi, rosati e bollicine. Nel 2023, l'export vitivinicolo della Puglia ha registrato un valore di 281.508.069 euro, con un significativo aumento rispetto all'anno precedente.Tra i paesi importatori di vino pugliese nel 2023, spiccano Germania, Regno Unito, Albania, Svizzera e Stati Uniti. Le migliori performance di aumento delle importazioni si sono registrate in Albania, Regno Unito e Giappone.Durante il Vinitaly, saranno organizzati anche tre eventi FuoriSalone promossi dal Dipartimento Agricoltura, tra cui il Food talk "Connubio tra l’agroalimentare e l’enogastronomia pugliese e la televisione" e la Puglia Taste Experience, un viaggio nella terra del gusto che valorizzerà il connubio tra i vini e il pescato pugliese.