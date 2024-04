Ostuni, domenica 7 aprile tavola rotonda 'Primule Viola...Riflessioni sulla violenza di genere, tra vulnerabilità e resilienza' al Grand Hotel Masseria Santa Lucia

OSTUNI (BR) - Un giorno non basta per contrastare la violenza di genere. Non basta il 25 novembre per manifestare il nostro sdegno contro la violenza sulle donne… non basta l’8 marzo per rivendicarne i diritti. Uno, due, tre giorni, una settimana, un mese non bastano per creare una vera cultura delle pari opportunità, di non discriminazione di genere e di contrasto alla violenza verso le donne. Per uscire dal circuito della violenza è necessario rendersi conto del problema, capirlo, e poi fare divulgazione, parlarne, parlarne…e parlarne ancora. - Un giorno non basta per contrastare la violenza di genere. Non basta il 25 novembre per manifestare il nostro sdegno contro la violenza sulle donne… non basta l’8 marzo per rivendicarne i diritti. Uno, due, tre giorni, una settimana, un mese non bastano per creare una vera cultura delle pari opportunità, di non discriminazione di genere e di contrasto alla violenza verso le donne. Per uscire dal circuito della violenza è necessario rendersi conto del problema, capirlo, e poi fare divulgazione, parlarne, parlarne…e parlarne ancora.





È stata questa convinzione a indurre il Lions Club Ostuni Città Bianca, l'Associazione sportiva dilettantistica Aretè di Ostuni e il Centro Antiviolenza (CAV) "Insieme si Può" a unire le forze lo scorso 26 novembre e ad organizzare il Workshop teorico-pratico di Autodifesa femminile "Primule Viola".





Ed è stata la stessa convinzione a spingere le tre realtà a continuare il percorso intrapreso, e a organizzare per il 7 aprile 2024, alle ore 17:30, presso il Grand Hotel Masseria Santa Lucia di Ostuni, la Tavola Rotonda "Primule Viola...Riflessioni sulla violenza di genere, tra vulnerabilità e resilienza".





L’incontro, patrocinato dal Comune di Ostuni e dalla Provincia di Brindisi – Coordinamento Ambito Territoriale, sarà l’occasione per dialogare e confrontarsi con l’Assessore con delega alla solidarietà e politiche sociali del Comune di Ostuni, Antonella Turco, il dott. Antonio Calabrese (Coordinatore Istituzionale degli ATS della provincia di Brindisi), le dott.sse Cetty Grassidonio e Anna Francioso, (rispettivamente coordinatrice e psicologa/psicoterapeuta del CAV "Insieme si può"), la dott.ssa Sarah Camassa (psicologa e psicoterapeuta), e i Dott.ri Angelo e Vincenzo Santoro (rappresentanti dell’Associazione dilettantistica sportiva Aretè di Ostuni) sul ruolo della rete sociale, su quello dei CAV, sulle strategie di intervento e su aspetti più specificamente introspettivi, per una valutazione personale e soggettiva, appunto psicologica, del tema della violenza di genere.





Momento centrale della Tavola rotonda sarà la consegna al CAV "Insieme si Può" di 10 Borse di Salvataggio, contenenti un kit essenziale di prodotti per la cura e l’igiene e destinate alle donne che, a seguito di violenza sono costrette a lasciare la propria casa senza aver nemmeno il tempo di prendere le loro cose personali.





Al termine della tavola rotonda i partecipanti saranno invitati a vivere un’esperienza in gruppo con la psicologa/psicoterapeuta Sarah Camassa. L'esperienza proposta avrà come tema centrale la possibilità di andare oltre la tossicità delle relazioni verso una visione resiliente e responsabile delle stesse. Una riflessione corale sulle relazioni sane e non sane della nostra vita e sul modo di comunicare che e sul nostro modo e quello degli altri di comunicare che spesso non abbraccia l'idea di assertività ma di colpevolizzazione. Considerazioni ed esperienze condivise per poter aprire nuove visioni e consapevolezze sulle nostre relazioni più vicine, in un’ottica conoscitiva e di prevenzione. L’evento è gratuito e aperto a tutti.