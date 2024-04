Piero Meli, lo scrittore barese presenta a Milano il nuovo libro

Prosegue il book-tour promozionale dell’ultimo libro '' “In Puglia da Alda Merini a Mario Desiati” di Piero Meli, pubblicato da Giulio Perrone Editore.

Venerdì 19 aprile alle ore 18.30 l’autore presenterà il nuovo libro a Milano, presso il bistrot letterario INCIPIT23, in compagnia di Graziano Gala. Il libro fa parte della collana Passaggi di dogana. Si tratta di una raccolta di guide letterarie concepite come narrativa di viaggio più che come tradizionali guide turistiche, che seguendo le tracce di scrittori, ma non solo, hanno il potere di condurci alla scoperta di luoghi, regioni, città ricchi di suggestioni. Piero Meli unisce in un unico viaggio emozionale le due anime della regione, attraversando luoghi e suggestioni narrative: ci racconta il Gargano con Anna Maria Ortese e Mariateresa Di Lascia, Taranto con Alda Merini, il Salento con Omar Di Monopoli e Gabriella Genisi, la Valle d’Itria con Mario Desiati, Bari con Nicola Lagioia e Pier Paolo Pasolini. A impreziosire le soste del viaggio, la melodia delle poesie dedicate alla regione (da D’Annunzio in poi), e le dritte sui migliori posti da visitare e fotografare (librerie comprese).

Piero Meli (Bari,1980) è consigliere nell’Associazione culturale #WeAreInBari. Ha partecipato negli ultimi anni come autore a oltre venti antologie di racconti con case editrici di tutta Italia (Besa Muci, Edizioni Dal Sud, PAV, l’Erudita, Rudis, Historica, Affiori). Collabora stabilmente con il magazine «Amazing Puglia» su cui sono pubblicate le sue short story con lo pseudonimo “il tizio dell’alba”. Per lo stesso periodico cura la rubrica Wine&Vinyl. Scrive per la rivista letteraria «Correlazioni Universali» occupandosi della rubrica Wine&Book. A maggio del 2022 è uscito il suo primo libro: AmoreAmaro: racconti tratti da storie (quasi) vere (Secop Edizioni).