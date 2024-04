Mesagne, lo spettacolo 'Due in una per tutte' al Teatro Comunale

- In occasione della fine del proprio mandato, la Commissione Pari Opportunità Politiche di Genere e Diritti Civili della città di Mesagne, organizza per sabato 20 aprile 2024 alle ore 20:00, presso il teatro Comunale di Mesagne, "Due in una per tutte", uno spettacolo emozionante, toccante ma anche dinamico e coinvolgente, dentro e fuori dal palco, prodotto dall’O.d.V. "Raffaella c’è". Ventidue personaggi in scena, tra attori e ballerini, che con sensibilità passeranno dal registro drammatico a quello brillante per trattare temi importanti come la violenza di genere, il pregiudizio, il retaggio culturale e l’accettazione delle differenze.