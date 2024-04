Ospedale di Ostuni, dalla Regione 1 milione e 300 mila euro per piano terra e primo piano della nuova piastra

Pomes: "Interventi che aprono la strada al completamento. Ottimo lavoro di squadra"





OSTUNI (BR) - Dalla Regione 1 milione e 130 mila euro all’Ospedale di Ostuni per la realizzazione di 4 nuovi ascensori di collegamento fra i piani, lavori di adeguamento alla cabina elettrica e agli impianti elettrici-antincendio, fornitura di un nuovo gruppo elettrogeno da mille kVA, completamento della segnaletica interna ed esterna e nuovi gruppi di continuità elettrica per il nuovo Pronto Soccorso e Laboratorio Analisi.





"La realizzazione di questi nuovi interventi -afferma il sindaco Angelo Pomes- apre la strada al completamento delle opere del piano terra e del primo piano della nuova piastra e la loro messa in esercizio in quanto non sussiste più il limite tecnico della mancanza degli ascensori di collegamento".





"Tutto questo -prosegue il sindaco Pomes- dimostra il grande lavoro di squadra che la nostra Amministrazione sta svolgendo insieme con la Direzione generale dell'Asl di Brindisi e l'Ufficio tecnico dell'Asl di Brindisi, il tutto in linea con gli impegni assunti verso la cittadinanza. Da ultimo nel consiglio comunale monotematico, dove abbiamo condiviso la necessità di completare le opere relative al piano terra e al primo piano e renderle immediatamente operative per la fine dell'anno o l’inizio del nuovo anno".





La ASL di Brindisi, inoltre, ha provveduto a incaricare i tecnici per la redazione del progetto esecutivo per il completamento del secondo piano e la sistemazione esterna della piastra candidato a finanziamento FSC/POC 21/27 per un importo totale di circa 10 milioni e 430 mila euro.





"Ringrazio -conclude Pomes- per la sinergia e il lavoro che sta svolgendo per il nostro ospedale il Direttore Generale ASL Brindisi Maurizio De Nuccio, il Consigliere Comunale con delega alla Sanità Cataldo Melpignano e l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Brescia".





Nelle prossime ore verrà comunicata la data di un sopralluogo congiunto tra Amministrazione, ASL e ufficio tecnico per prendere visione dello stato delle opere e per sottolineare l’importanza del risultato raggiunto.