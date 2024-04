Potere mafioso e distorsioni del mercato: analisi dell'Università di Bari con la partecipazione dei procuratori Rossi e Valerio

BARI - Il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Bari affronta il tema delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e sociale dei territori e il loro impatto sul funzionamento del mercato. Tale analisi sarà al centro dell'incontro dal titolo “Potere Mafioso e Distorsioni del Mercato”, programmato per il 12 aprile 2024 alle 10.30 presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia.Durante l’evento, saranno presentati dati riguardanti le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia della Puglia, con uno sguardo specifico su ogni provincia e sul Mezzogiorno nel suo complesso.L'incontro, introdotto dal direttore del Dipartimento di Economia e Finanza, il Prof. Vito Peragine, vedrà la partecipazione del procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, e del sostituto procuratore della DDA di Catanzaro, Vito Valerio. Attraverso casi concreti, i due magistrati illustreranno come i fenomeni criminali siano in grado di alterare e distorcere il mercato, con conseguenze dirette sui cittadini che si traducono in veri e propri costi per le loro tasche.Successivamente alle relazioni dei procuratori, si svolgerà una discussione con interventi dei professori Cosimo Pietro Guarini, Ordinario di Diritto Pubblico presso il DIEF dell'Università di Bari, e Vittorio Teutonico, Associato di Diritto Pubblico presso lo stesso dipartimento.L’incontro si propone quindi di fornire una panoramica approfondita sulle dinamiche tra potere mafioso e mercato, offrendo spunti di riflessione e analisi su un tema di rilevanza sociale ed economica.