Presentato a Terlizzi il libro 'E' possibile non ammalarsi' del dott. Damiano Stellacci

TERLIZZI - Sabato 27 aprile, presso la Sala Convegni della Cooperativa Agricoltura Progresso a Terlizzi, si è svolta la presentazione del libro "E' possibile non ammalarsi" del dott. Damiano Stellacci, già Dirigente Medico dell'U.O. Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Bitonto, edito da Quorum Edizioni. Il libro propone un diario sull'alimentazione e la salute, sottolineando il legame indissolubile tra i due aspetti e l'importanza di uno stile di vita sano.Il programma delineato nel libro ha come obiettivo principale la raccolta di fondi, inclusi gli utili derivanti dalla vendita del volume, da destinare a tre specifici scopi: sostenere i punti nascita nei paesi più poveri dell'Africa, sostenere le scuole primarie degli stessi paesi e contribuire alla realizzazione della "barriera verde" per contrastare la desertificazione dell'Africa.L'evento è stato promosso dal Club per l'UNESCO di Bisceglie, dalla Cooperativa Agricoltura Progresso, dal GAL nuovofiordulivo Bitonto-Terlizzi e dall'Associazione Profumi e Sapori di Terlizzi. Il moderatore dell'incontro è stato Pasquale La Tegola.La presentazione del libro si inserisce nell'ambito dell'obiettivo 3 dell'AGENDA 2030 dell'ONU, che mira ad assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. L'evento ha quindi voluto dare voce al messaggio dell'UNESCO, contribuendo alla realizzazione degli ideali che essa propugna.Dopo i saluti dei presidenti delle organizzazioni coinvolte, hanno preso la parola il Sindaco di Terlizzi, ing. Michelangelo De Chirico, e l'Ambasciatore di Puglia per Italia&Friendes, dott. Antonio Pistillo.All'evento hanno partecipato anche rappresentanti di varie istituzioni, associazioni e enti, oltre a docenti, tecnici e imprenditori del settore. Tra i presenti, il Presidente dell'Associazione "Il Mondo che voglio" di Bari, l'Ing. Giuseppe Maiorano, il Funzionario della Prefettura di Bari, dott. Francesco Fiore, e il Naturopata e Erborista esperto di Medicina Olistica, dott. Rocco Summo.La serata, incentrata sull'educazione, la conoscenza scientifica, la cultura e l'informazione, è stata introdotta dalla sig.ra Pina Catino, che ha elogiato il lavoro del dott. Damiano Stellacci e ha evidenziato l'importanza dei suoi studi e delle sue ricerche nel campo della salute e dell'alimentazione.