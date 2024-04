Serie D, il Team Altamura è promosso in Serie C

Team Altamura fb





Per il calcio altamurano si tratta di un ritorno nel terzo campionato nazionale a 27 anni di distanza dall'ultima partecipazione nell'allora C/2. La promozione conquistata dal New Team Altamura in Serie C ha destato non poca curiosità nella tifoseria del Bari che, sempre più pessimista sulla retrocessione del Galletto in Lega Pro a causa della mancanza di vittorie utili per la permanenza in Serie B, ipotizza, da settimane, un derby Altamura-Bari nel campionato di Serie C 2024-2025.

- Sconfiggendo il Gallipoli per 2-1 al "Tonino D'Angelo" nel pomeriggio di domenica 21 aprile 2024, il Team Altamura ha conquistato matematicamente la promozione in Serie C, con due giornate di anticipo sul termine del campionato di Serie D-Girone H. Salita a 71 punti, la compagine altamurana ha conquistato un vantaggio ormai incolmabile sul Martina (secondo classificato con 64 punti) ed oggi vittorioso 2-0 sul Barletta.