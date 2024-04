Serie A, Monza-Napoli 2-4 : partenopei al settimo posto

Ssc Napoli fb







In virtù di questo successo il Napoli sale al settimo posto con 48 punti e scavalca la Lazio, battuta 1-0 dalla Roma nel derby della Capitale giocato sabato 6 aprile 2024. Sotto di una rete dopo 9 minuti di gioco per l'1-0 realizzato da Duric, i partenopei hanno ribaltato lo svantaggio nella ripresa con le segnature di Osimhen, Politano, Zielinski e Raspadori, inframezzate dal secondo gol monzese, messo a segno al 62' da Colpani.

- Squadra che perde in casa, vince in trasferta. Una delle leggi matematiche del calcio è stata confermata dal Napoli che ha espugnato Monza per 2-4 nel pomeriggio di domenica 7 aprile, dopo lo 0-3 subìto dall'Atalanta nel confronto giocato sabato scorso al Maradona.