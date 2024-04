Supertramp e il successo consolidato con 'Breakfast in America'

MASSIMO IAVARONE - I Supertramp, band britannica nata nel 1970 da Roger Hodgson e Rick Davies, consolida il successo con la pubblicazione di “Crime of the century”, il loro terzo lavoro in studio, dopo i due precedenti che non ebbero l'attenzione sperata.

Si sciolgono e tre anni dopo si riformano alla guida dell’unico rimasto della formazione: Roger Hodgson. Il pubblico inizia a scoprirli con il brano ''Dreamer'' (che diventerà Sgualdrina di Renato Zero). Ma il grande successo arriva nel 1979 con Breakfast in America ,che arriva ai vertici delle classifiche di tutto il mondo. Dal disco furono estratti quattro brani :The logical song, Breakfast in America, Goodbye stranger e Take a long way home, brani che ancora oggi sono ascoltati in radio.

Il falsetto di Roger Hodgson fa da padrone in tutto il disco, l’incipt di The logical song è un marchio di fabbrica per la canzone, l’intro con l’armonica western di Take a long way home è una vera chicca, il ritornello di Goodbye stranger è tra i più ricordati nella storia del gruppo.

Brekfast in America vanterà molte cover e l'album darà una forte spinta al gruppo per gli album successivi. Anche in Italia ottenne un grande successo. Ma forse la cosa che più identifica l’album, è l’iconica copertina con la cameriera che sorride felice con un vassoio in mano.