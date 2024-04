Trinitapoli, inaugurata nuova sede del 118 gestita della Sanitaservice

È stata inaugurata la nuova sede del servizio 118 a Trinitapoli, un passo significativo per migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del soccorso e garantire un servizio di emergenza urgenza più efficiente nel piccolo centro ofantino. La gestione della nuova postazione è affidata alla Sanitaservice dell'ASL della BAT, che questa settimana ha avviato le attività all'interno dei locali di via Cavallotti, con annesso cortile, grazie alla concessione d'uso da parte della gestione commissariale della Città di Trinitapoli.La dottoressa Annachiara Rossiello, amministratrice unica della Sanitaservice, ha sottolineato l'importanza di questo traguardo, poiché la dignità del lavoro passa anche attraverso la qualità degli ambienti lavorativi. La nuova sede offre ambienti più ampi, stanze divise con letti e armadietti, oltre a servizi e un salone comune, rispondendo agli standard più elevati per le postazioni h24 di emergenza urgenza.Il dottor Donato Iacobone, responsabile del 118 dell'ASL BAT, ha evidenziato il percorso virtuoso che ha portato all'inaugurazione della nuova sede, grazie alla collaborazione delle istituzioni, tra cui la direzione strategica della ASL, il Comune di Trinitapoli e la direzione della Sanitaservice. Questo passo, ha aggiunto, dà dignità ai lavoratori e permette loro di continuare a svolgere il loro servizio con competenza e dedizione, a beneficio della cittadinanza e della comunità.La dottoressa Rossiello ha infine ringraziato il dottor Iacobone e tutti i lavoratori che si impegnano quotidianamente per garantire un servizio di altissima qualità al territorio, sottolineando il successo di questa internalizzazione e l'importanza del lavoro di squadra.